"Ich brauche kein Talent"

Dienstag, 14.02.2017

Der SV Mattersburg hat neue Hoffnung geschöpft. Das Tabellen-Schlusslicht ist mit dem 1:0 gegen Sturm perfekt in die Frühjahrssaison gestartet. Großen Anteil daran hat Neuzugang Maierhofer, nicht nur aufgrund seiner Kopfballablage, die das Siegestor von Thorsten Röcher einleitete, sondern vor allem wegen des positiven Spirits, den der 34-Jährige in die Mannschaft brachte.

Erlebe internationalen Top-Fußball bei DAZN im LIVE-Stream. Hol dir deinen Gratismonat!

"Ich bin nicht der, der in der Kabine einen Schmäh macht und nur den anderen Bananen und Getränke reicht. Nein, ich muss am Platz stehen. In mir brennt das Feuer vielleicht mehr als bei einem 20-Jährigen", sagt Maierhofer bei der TV-Sendung Sport und Talk aus dem Hangar-7. Gegen Sturm stellte der ehemalige ÖFB-Legionär, der zwei Einsätze für Bayern München sammelte, gleich zwei Saisonrekorde für Stürmer auf: Er führte 35 Zweikämpfe, 27 davon per Kopf.

"Da brauche ich kein Talent"

Dennoch polarisiert Maierhofer weiterhin wie kaum ein anderer Kicker in Österreich. Seinen Kritikern richtet er aus: "Mir ist egal, was die anderen über mich denken. Entscheidend ist, dass ich an mich glaube. Und das tue ich. Ich habe in 92 Bundesligaspielen 47 Tore gemacht. Da brauche ich kein Talent, wenn ich so eine Quote aufweisen kann."

Die besten Fußballer-Frisuren © imago 1/21 Los geht's mit Peter Neururer. 1992 sah der Trainer von eigentlich fast allen Bundesliga-Traditionsklubs so aus. Hat sich eigentlich kaum verändert, oder? /de/sport/diashows/0803/Fussball/Best-of/Frisuren/Frisuren.html © imago 2/21 Ende der 1980er teilte man sich im Hause Foda den Friseur: Franco (u.a. FCK, VfB, Bayer 04), Ehefrau Andrea sowie die Vierbeiner Schnick und Schnack präsentieren sich im Partnerlook /de/sport/diashows/0803/Fussball/Best-of/Frisuren/Frisuren,seite=2.html © Imago 3/21 Darf natürlich nicht fehlen: Der Titan der Frisör-Innung, Oliver Kahn. Hier in seinen frühen Jahren beim KSC, als man Matten noch wild und lang trug /de/sport/diashows/0803/Fussball/Best-of/Frisuren/Frisuren,seite=3.html © Imago 4/21 Ja richtig, das hier ist unser Bundes-Jogi, Joachim Löw. Interessantes Beispiel für die Entwicklung eines Stilbewusstseins im Laufe der Jahre. Man beachte den kecken Bürzel (o.) /de/sport/diashows/0803/Fussball/Best-of/Frisuren/Frisuren,seite=4.html © Imago 5/21 Wie ein wilder Tiger: ungezähmt, stürmisch, freiheitsliebend. Stefan Effenberg mit seiner akkuraten Interpretation einer Sturmfrisur /de/sport/diashows/0803/Fussball/Best-of/Frisuren/Frisuren,seite=5.html © Imago 6/21 Thomas Kempe bewies auch in der Saison 1992/93 noch, dass echte Männer vorne kurz und hinten lang tragen. Plus Bart, versteht sich /de/sport/diashows/0803/Fussball/Best-of/Frisuren/Frisuren,seite=6.html © imago 7/21 Jörn Karminke spielte um 1980 rum 17 Mal in der Bundesliga für den FCK. Samt gewaltigem Haarhelm zog es ihn anschließend zum VfR 1910 Bürstadt /de/sport/diashows/0803/Fussball/Best-of/Frisuren/Frisuren,seite=7.html © Getty/psv rdg 8/21 Ob in Rostock, Eberswalde oder bei PSV Ribnitz Damgarten - Mike Werner war immer Coolste. "Ich fand die Matte einfach geil", sagte er mal im SPOX-Interview /de/sport/diashows/0803/Fussball/Best-of/Frisuren/Frisuren,seite=8.html © Imago 9/21 Ralf "Ralle" Weber war nicht nur beim Tapezieren ein echter Meister. Auch was Frisuren und Oberlippenbärte anging, setzte er Maßstäbe /de/sport/diashows/0803/Fussball/Best-of/Frisuren/Frisuren,seite=9.html © Imago 10/21 Biff Tannen alias Werner Schneider absolvierte 313 Bundesliga-Partien. In Zeiten, in denen Fußball eben noch echter Männersport war /de/sport/diashows/0803/Fussball/Best-of/Frisuren/Frisuren,seite=10.html © Imago 11/21 Nürnbergs Souleymane Sane - ohne Worte. Was wohl Sohnemann Leroy von der Friese hält... /de/sport/diashows/0803/Fussball/Best-of/Frisuren/Frisuren,seite=11.html © Imago 12/21 Erinnert ein bisschen an Michael J. Fox in "TeenWolf". Norbert Nigbur war sechsmal Deutschlands Nummer Eins - und auch frisurentechnisch Eins A /de/sport/diashows/0803/Fussball/Best-of/Frisuren/Frisuren,seite=12.html © Imago 13/21 Florian Silbereisens heimlicher Vater? Nein, Günther Keute, in 74 Bundesliga-Spielen für Eintracht Braunschweig treff- und stilbruchsicher /de/sport/diashows/0803/Fussball/Best-of/Frisuren/Frisuren,seite=13.html © Imago 14/21 Lange bevor Eike Immel den australischen Dschungel unsicher machte, machte er die gegnerischen Stürmer durch seine Haarpracht ganz kirre /de/sport/diashows/0803/Fussball/Best-of/Frisuren/Frisuren,seite=14.html © Imago 15/21 Verteidiger Günther Schäfer war nicht nur in Stuttgart ein Idol. Sein Wischmob stand unter anderem auch Modell für die Produkte von Vileda /de/sport/diashows/0803/Fussball/Best-of/Frisuren/Frisuren,seite=15.html © Imago 16/21 Harald Konopka brachte es auf insgesamt 352 Bundesliga-Spiele, die meisten davon für Köln. Ist Ihnen das Pflaster über dem linken Auge aufgefallen? /de/sport/diashows/0803/Fussball/Best-of/Frisuren/Frisuren,seite=16.html © Imago 17/21 Dirk Hupe, hier im Trikot von Arminia Bielefeld. Man munkelt, die Frisur "Hunde-Hupe" ist heute noch in Pudelsalons im Ostwestfälischen der Renner /de/sport/diashows/0803/Fussball/Best-of/Frisuren/Frisuren,seite=17.html © Imago 18/21 Michael Eggert: Ab 1972 zehn Jahre Bundesliga für Bochum und Nürnberg. Haare und Schnörres flößen Respekt ein /de/sport/diashows/0803/Fussball/Best-of/Frisuren/Frisuren,seite=18.html © Imago 19/21 Norbert Dronia wurde 1978 mit dem MSV Duisburg Sechster in der Bundesliga. In der inoffiziellen Vokuhilaoliba-Wertung liegt er definitiv weiter vorne /de/sport/diashows/0803/Fussball/Best-of/Frisuren/Frisuren,seite=19.html © Imago 20/21 Die besten Frisuren gab es aber eindeutig zu früheren Zeiten: Der frühere Gladbacher Flügelflitzer Calle del Haye sagt ja zur Helmpflicht /de/sport/diashows/0803/Fussball/Best-of/Frisuren/Frisuren,seite=20.html © Imago 21/21 Ist zwar nicht Bundesliga, aber unerreicht: Es heißt, Carlos Valderramas Haar lebe heute zurückgezogen in Tumaco im äußersten südwestlichen Zipfel Kolumbiens /de/sport/diashows/0803/Fussball/Best-of/Frisuren/Frisuren,seite=21.html

Bei Mattersburg würde sich sein am Saisonende auslaufender Vertrag automatisch um ein Jahr verlängern, wenn die Burgenländer die Klasse halten. Danach kann sich der 34-Jährige einen weiteren Wechsel ins Ausland vorstellen: "Vielleicht kommt ja in eineinhalb Jahren ein Anruf aus China und es geht noch ein Jahr in Asien. Warum nicht?" Damit würde der Ex-Millwall- und Wolverhampton-Profi am Ende seiner Karriere wohl noch einmal groß abkassieren.

SV Mattersburg - SK Sturm Graz im Überblick