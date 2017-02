Mattersburg: "Der Major ist für uns eine Waffe"

Sonntag, 12.02.2017

"Geil", beschrieb Stefan Maierhofer sein Pflichtspieldebüt für den SV Mattersburg ganz in gewohnter Manier. Klar, gab es am Ende auch einen 1:0-Heimsieg gegen Sturm Graz zu feiern, bei dem der Stürmer seine Füße, oder besser seinen Kopf im Spiel hatte: Nach einem langen Ball bediente Maierhofer Michael Perlak, der Thorsten Röcher auf die Reise schickte und wenig später die Führung bejubeln durfte.

Bis zur 80. Minute kämpfte Maierhofer für die Mattersburger, führte 35 Zweikämpfe, 27 davon per Kopf - beides Saisonrekord, dann musste er auch aufgrund eines Schlages gegen die Hüfte vorzeitig vom Feld. Alles halb so wild, wie er nach dem Spiel bei Sky erklärte: "Bevor ich etwas riskiere, habe ich gesagt, ich gebe noch einmal zehn Minuten alles."

"Der Major ist für uns eine Waffe. Wir sind froh, dass wir ihn haben." Thorsten Röcher über Stefan Maierhofer

Maierhofer: Leidenschaft und Herz führten zum Sieg

Wie auch seine Kollegen, die, geht es nach Maierhofer, "mehr Leidenschaft und mehr Herz auf den Platz gelegt" haben, als der Gegner. Und die Grazer kamen mit dem System der Burgenländer nicht klar, obwohl Franco Foda seine Mannschaft vor der Partie noch warnte. "Wir wussten, Mattersburg spielt lange Bälle auf Maierhofer und geht dann auf den zweiten Ball. Das habe ich der Mannschaft vorzuwerfen."

21. Spieltag 22. Spieltag Tipico Bundesliga, 21. Spieltag Tipico Bundesliga, 22. Spieltag

Neo-SVM-Coach Gerald Baumgartner war selbstverständlich zufrieden und gab hinsichtlich des "Kick and Rush" zu: "Natürlich, das haben wir auch trainiert." Maierhofer ist jedenfalls in Mattersburg angekommen und scheint auch innerhalb des Teams einen hohen Stellenwert zu genießen. "Der Major ist für uns eine Waffe", weiß Torschütze Röcher, "er hat es super gemach, so funktioniert das. Wir sind froh, dass wir ihn haben."

SV Mattersburg - SK Sturm Graz im Überblick