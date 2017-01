Rückkehr in die Bundesliga?

Montag, 16.01.2017

Stefan Maierhofer trainiert ab sofort beim SV Mattersburg. Das bestätigte 34-Jährige auf SPOX-Nachfrage. "Ich bin jetzt einmal zwei bis drei Tage im Training, dann haben wir nochmals ein Gespräch", so Maierhofer. Eine Verstärkung in Angriff könnten die akut abstiegsgefährdeten Burgenländer gut brauchen: Kein Spieler erzielte in der laufenden Saison mehr als drei Tore. Bei dieser Marke halten Michael Perlak und Patrick Bürger. Maierhofer erzielte in 92 Bundesliga-Spielen 47 Tore.

Stefan Maierhofer im Steckbrief