Nottingham Forest an Oscar interessiert

Montag, 16.01.2017

Der 43-jährige Red-Bull-Salzburg-Trainer coachte in der Vergangenheit bereits Brighton & Hove Albion und Watford. Seither wird der Spanier regelmäßig mit Insel-Jobs in Verbindung gebracht. So auch an diesem Montag: Laut der Nottingham Post zeigt der englische Traditionsverein Nottingham Forest Interesse an Oscar. Der Salzburg-Coach soll ganz oben auf Nottinghams Liste stehen. Der 20. der Championship will möglichst schnell einen neuen Trainer präsentieren. Kümmert sich Oscar künftig um Nicklas Bendtner? Die Salzburger wollen ihren Trainer freilich nicht verlieren.

Oscar Garcia im Steckbrief