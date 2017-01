Großes Lob für den Major

Mittwoch, 18.01.2017

"Er ist ein Winner-Typ. Vielleicht fehlt uns in der Mannschaft genau noch so ein Spieler", sagt der Coach im Gespräch mit Sky. Maierhofer stellte sich in seiner ersten Partie für die Burgenländer gleich mit einem Tor vor. Nach 21 Minuten traf er per Kopf.

"Positiv überrascht"

Seit dem Ende der letzten Saison, als Maierhofer im Frühjahr für den slowakischen Spitzenklub AS Trencin auf Trefferjagd ging, steht der Angreifer ohne Verein da. Auf seine körperliche Verfassung scheint sich das nicht ausgewirkt zu haben. "Wir sind von seinem Fitnesszustand positiv überrascht", verrät Baumgartner.

Erlebe die internationalen Top-Ligen bei DAZN im LIVE-Stream. Hol dir deinen Gratismonat!

Gut möglich also, dass der Major nach seinem Probetraining bald fix vom SVM verpflichtet wird. Eine Verstärkung in Angriff könnten die akut abstiegsgefährdeten Burgenländer gut brauchen: Kein Spieler erzielte in der laufenden Saison mehr als drei Tore. Bei dieser Marke halten Michael Perlak und Patrick Bürger. Maierhofer erzielte in 92 Bundesliga-Spielen 47 Tore.

Stefan Maierhofer im Steckbrief