Der Major trifft für Mattersburg

Dienstag, 17.01.2017

Stefan Maierhofer hat in seinem ersten Testspiel für den SV Mattersburg Werbung in eigener Sache gemacht. Der 2,02 m große Stürmer erzielte am Dienstag beim 2:0-Erfolg des Fußball-Bundesliga-Schlusslichts gegen Haladas Szombathely in der 21. Minute per Kopf den Führungstreffer.

Der 34-Jährige ist seit dem Ende seines Gastspiels beim slowakischen Club Trencin im Sommer vereinslos und absolviert in Mattersburg seit Montag ein Probetraining. "Ich bin jetzt einmal zwei bis drei Tage im Training, dann haben wir nochmals ein Gespräch", erklärte Maierhofer am Montag gegenüber SPOX.

Eine Verstärkung in Angriff könnten die akut abstiegsgefährdeten Burgenländer gut brauchen: Kein Spieler erzielte in der laufenden Saison mehr als drei Tore. Bei dieser Marke halten Michael Perlak und Patrick Bürger. Maierhofer erzielte in 92 Bundesliga-Spielen 47 Tore.

Stefan Maierhofer im Steckbrief