Segovia und Keita müssen St. Pölten verlassen

Mittwoch, 18.01.2017

Nach der Prügelei zwischen Daniel Segovia und Alhassane Keita (hier geht es zur Story) ist eine Entscheidung gefallen. Beide müssen den SKN St. Pölten verlassen. Der Vertrag mit Keita wurde bereits aufgelöst, er hat die Stadt verlassen. Und auch Segovia muss gehen. "Es ist schade, dass seine Ära in St. Pölten so endet", so Manager Andreas Blumauer. "Dani hat enorm viel für diesen Verein geleistet und war maßgeblich daran beteiligt, dass wir den Sprung in die Bundesliga geschafft haben. 71 Tore in 146 Spielen sind der beste Beweis dafür. Aber diesen Vorfall mussten wir auch mit ihm intensiv besprechen."

St. Pölten: Teamkollegen raufen sich © GEPA 1/11 Die Bilder der irren Schlägerei bei St. Pölten /at/sport/fussball/diashow/1701/st-poelten-schlaegerei/skn-st-poelten-schlaegerei-daniel-segovia-alhassane-keita-bilder.html © GEPA 2/11 /at/sport/fussball/diashow/1701/st-poelten-schlaegerei/skn-st-poelten-schlaegerei-daniel-segovia-alhassane-keita-bilder,seite=2.html © GEPA 3/11 /at/sport/fussball/diashow/1701/st-poelten-schlaegerei/skn-st-poelten-schlaegerei-daniel-segovia-alhassane-keita-bilder,seite=3.html © GEPA 4/11 /at/sport/fussball/diashow/1701/st-poelten-schlaegerei/skn-st-poelten-schlaegerei-daniel-segovia-alhassane-keita-bilder,seite=4.html © GEPA 5/11 /at/sport/fussball/diashow/1701/st-poelten-schlaegerei/skn-st-poelten-schlaegerei-daniel-segovia-alhassane-keita-bilder,seite=5.html © GEPA 6/11 /at/sport/fussball/diashow/1701/st-poelten-schlaegerei/skn-st-poelten-schlaegerei-daniel-segovia-alhassane-keita-bilder,seite=6.html © GEPA 7/11 /at/sport/fussball/diashow/1701/st-poelten-schlaegerei/skn-st-poelten-schlaegerei-daniel-segovia-alhassane-keita-bilder,seite=7.html © GEPA 8/11 /at/sport/fussball/diashow/1701/st-poelten-schlaegerei/skn-st-poelten-schlaegerei-daniel-segovia-alhassane-keita-bilder,seite=8.html © GEPA 9/11 /at/sport/fussball/diashow/1701/st-poelten-schlaegerei/skn-st-poelten-schlaegerei-daniel-segovia-alhassane-keita-bilder,seite=9.html © GEPA 10/11 /at/sport/fussball/diashow/1701/st-poelten-schlaegerei/skn-st-poelten-schlaegerei-daniel-segovia-alhassane-keita-bilder,seite=10.html © GEPA 11/11 /at/sport/fussball/diashow/1701/st-poelten-schlaegerei/skn-st-poelten-schlaegerei-daniel-segovia-alhassane-keita-bilder,seite=11.html

Segovia zeigte sich verletzt. "Ich bin von ganzen Herzen ein St. Pöltner Wolf und werde es auch immer bleiben, aber nach dem, was da am Samstag passiert ist, kann ich einfach nicht mehr hier spielen. Leider wurden da Grenzen überschritten. Und in mir ist etwas zerbrochen - leider!" Segovia sucht nun einen neuen Verein.

Der Kader von St. Pölten