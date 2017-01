Nächster Trainerwechsel in der Bundesliga

Montag, 02.01.2017

Schon lange machten Gerüchte über eine mögliche Ablöse von Ivica Vastic beim SV Mattersburg die Runde. Kurz nach dem Jahreswechsel ist die Sache durch. Laut Quellen aus dem Umfeld des Klubs wird der ehemalige ÖFB-Internationale in Zukunft nicht mehr auf der Trainerbank des Bundesliga-Tabellenletzten Platz nehmen. Ihm soll Gerald Baumgartner nachfolgen.

Der Ex-Austria-Coach betreute bis zum Ende der letzten Saison Austria Salzburg, das aus fianziellen Gründen von der zweiten Leistungsstufe in die Regionalliga absteigen musste. Vastic arbeitete seit Ende 2013 bei den Burgenländern und führte den Klub zurück in die Bundesliga. Seit rund einem Jahr läuft es beim SVM aber nicht mehr rund. Ende der letzten Saison entging man nach einem Negativ-Lauf nur knapp dem Abstieg. Nun liegt man mit 14 Punkten am letzten Tabellenplatz.

