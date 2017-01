Lorant neuer Trainer bei Salzburger Viertligist

Samstag, 14.01.2017

Als der SV Mattersburg Martin Baier in sein Trainerteam holte, begann bei Union Hallein die große Trainersuche. Der Viertligist ist aktuell nur 14. und daher akut abstiegsgefährdet - wer also tut sich das an? Und tatsächlich gab es lange keinen Nachfolger. Bis gestern Abend: Da präsentierten die Salzburger Kult-Trainer Werner Lorant als neuen Chefcoach.

Der 68-Jährige trainierte unter anderem 1860 München und Fenerbahce, spielte als Aktiver bei Dortmund und auch Schalke. Doch wie kommt ein Team aus der Salzburger Liga auf einen Mann wie Werner Lorant? Ein Bekannter des sportlichen Leiters der Union, David König, vermittelte. "Die Verhandlungen waren unkompliziert und wir wurden uns schnell einig", erklärte König den Salzburger Nachrichten. Lorant wohnt nur unweit weg und werde schon ab Montag das Training leiten. Der Vertrag soll vorerst ein halbes Jahr laufen. Das große Ziel für 2017: Der Klassenerhalt.

Die Union Hallein im Steckbrief