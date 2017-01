Ex-Austrianer kehrt in die Bundesliga zurück

Freitag, 20.01.2017

Zuletzt spielte der 28-jährige Steirer für den Schweizer Verein FC St. Gallen, davor war er für die Austria und Grödig in der heimischen Liga im Einsatz gewesen.

"Mario Leitgeb soll seine strategischen Fähigkeiten und seine Leaderfähigkeiten in die Mannschaft einbringen. Wir erwarten uns Stabilität in der Defensive und Kreativität in der Offenisve. Wir wollen im Frühjahr mehr Stabilität in die Mannschaft bringen und wir sind überzeugt, dass uns Leitgeb auch in diesem Bereich helfen kann", sagt WAC-Coach Heimo Pfeifenberger.

Steckbrief von Mario Leitgeb