Marko Arnautovic will nach China wechseln

Die Transfer-Saga um Marko Arnautovic geht in die nächste Runde. Nachdem sein Klub West Ham United ein Angebot über 40 Millionen Euro eines nicht näher genannten chinesischen Klub für den ÖFB-Star abgelehnt hat, bekräftigt sein Berater und Bruder Danijel Arnautovic nun den Wechselwunsch des Angreifers.

"Es ist Markos großer Wunsch, dass West Ham das Angebot aus China annimmt", sagt Danijel Arnautovic im Radiosender TalkSport. "Er möchte einen neuen Markt erobern und um Titel spielen."

Der Bruder des 29-Jährigen streicht vor allem heraus, was für ein wirtschaftlicher Vorteil der Deal für West Ham bedeuten würde. "West Ham hat ihn für Peanuts gekauft. Sie haben 22 Millionen Euro für ihn bezahlt, was bei den derzeitigen Marktverhältnissen nichts ist. Jetzt liegt dem Klub ein fantastisches Angebot für Marko vor, es ist fast doppelt so viel, wie sie bezahlt haben."

"Marko wird 100 Prozent geben"

So lange er aber bei West Ham unter Vertrag steht, wird Arnautovic alles für den Premier-League-Klub geben. "Sie haben ihn letzte Saison gekauft, damit er ihnen hilft die Klasse zu halten und das hat er gemacht. Er hat jede erdenkliche Auszeichnung des Klubs erhalten. Bester Spieler, bester Neuzugang und er wurde auch von den Mitspielern zum besten Akteur gewählt", erklärt Danijel Arnautovic und fügt an:

"Marko ist ein Profi. Er bereitet sich auf das Spiel gegen Arsenal am Samstag vor und wird 100 Prozent geben. Das ist Marko. Er wird sich nicht verändern."

Arnautovic hofft auf Verständnis der Fans

Der bei den Fans äußerst beliebte Arnautovic hofft derweil, dass die Anhänger der Hammers weiter zu ihm halten werden.

"Er weiß, dass ihn die West-Ham-Fans lieben und er hat eine spezielle Verbindung mit ihnen. Aber Dinge ändern sich, das ist in der Welt des Sports ganz normal. Er hofft, dass die Fans das verstehen und seine Wünsche respektieren."

West Ham reagiert auf Berater-Aussagen

West Ham lässt mit der Antwort auf die Aussagen von Danijel Anrautovic nicht lange auch sich warten.

"Marko hat einen Vertrag und wir erwarten von ihm, dass er ihn erfüllt. Er steht nicht zum Verkauf."

Marko Arnautovic: Seine Statistik bei West Ham