Kehrtwende: Marko Arnautovic verlängert Vertrag bei West Ham United

Das Hickhack um einen Transfer von Marko Arnautovic nach China hielt West Ham United in den letzten Wochen auf Trab. Nun wendet sich das Blatt komplett und der Wiener bleibt sogar länger als bisher vereinbart bei den Hammers.

Wie die Londoner bekanntgeben, unterzeichnete Arnautovic eine Verlängerung seines Vertrages. Über die genaue Dauer macht der Premier-League-Klub keine Angaben.

Er habe seinen 100-prozentigen Einsatz für West Ham bekräftigt und mit seiner Vertragsverlängerung die Spekulationen über einen Wechsel nach China endgültig beendet, schreibt der Verein auf seiner Website.

Zudem wandte sich Arnautovic via Videobotschaft an die Fans.

Marko Arnautovic' Videobotschaft

Aus im FA Cup ohne Arnautovic

Beim FA-Cup-Match bei Drittligist AFC Wimbledon stand Arnautovic am Samstag nicht im Kader. Ohne den ÖFB-Teamspieler kassierte West Ham eine 2:4-Niederlage und musste im ältesten Cup-Bewerb der Welt die Segel streichen.

Schon am Dienstag will Arnautovic gegen Wolverhampton aber wieder mit dabei sein und die Hammers-Fans mit Treffern zurückgewinnen. "Ich will aufhören zu reden, ich bin hungrig danach zu spielen und mehr Tore zu schießen", so Arnautovic.