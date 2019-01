Ameisenart nach Liverpool-Torjäger Mohamed Salah benannt

Ehre, wem Ehre gebührt: Nach Mohamed Salah, Torjäger von Englands Tabellenführer FC Liverpool, ist nun eine neu entdeckte Ameisenart benannt worden, wie mehrere Medien übereinstimmend berichten.

Demnach wurde die Unterart der schon länger bekannten Ameisen-Gattung Meranoplus in der Region Dhofar im Oman gefunden und erhielt den Namen "Meranoplus mosalahi".

Die Insektenart hat Mosta Sharaf so getauft. Der Ameisen-Experte, Professor an der König-Saud-Universität in Riad und zurzeit als Gastprofessor am World Museum in Liverpool aktiv, ist großer Fußballfan und vor allem ein Anhänger von Afrikas zweimaligem Fußballer des Jahres.

Nach der Beschreibung von Sharaf bewegt sich die Ameise bevorzugt auf Gras - wie Mo Salah. Exemplare der zweifarbigen Ameise können im World Museum Liverpool besichtigt werden.

Als Namensgeber für eine Tierart befindet sich Englands Fußballer des Jahres in prominenter Gesellschaft. Nach dem dreimaligen Wimbledonsieger Boris Becker wurde beispielsweise eine Meeresschnecke ("Bufonaria borisbeckeri") benannt.

Salah knackt 50-Tore-Marke in England: Diese Spieler waren noch schneller © getty 1/11 Der ägyptische Superstar Mohamed Salah vom FC Liverpool hat beim 4:3-Sieg gegen Crystal Palace als viertschnellster Spieler der Premier-League-Geschichte sein 50. Tor in Englands höchster Spielklasse erzielt. Wer war schneller? SPOX zeigt die Top 10. © getty 2/11 PLATZ 10 - LUIS SUAREZ (FC Liverpool): Brauchte 86 Spiele für 50 Tore. © getty 3/11 PLATZ 9 - DIEGO COSTA (FC Chelsea): Brauchte 85 Spiele für 50 Tore. © getty 4/11 PLATZ 7 (geteilt) - KEVIN PHILLIPS (FC Sunderland): Brauchte 83 Spiele für 50 Tore. © getty 5/11 PLATZ 7 (geteilt) - THIERRY HENRY (FC Arsenal): Brauchte 83 Spiele für 50 Tore. © getty 6/11 PLATZ 6 - SERGIO AGÜERO (Manchester City): Brauchte 81 Spiele für 50 Tore. © getty 7/11 PLATZ 4 (geteilt) - FERNANDO TORRES (FC Liverpool): Brauchte 72 Spiele für 50 Tore. © getty 8/11 PLATZ 4 (geteilt) - MOHAMED SALAH (FC LIVERPOOL): Brauchte 72 Spiele für 50 Tore. © getty 9/11 PLATZ 3 - RUUD VAN NISTELROOY (Manchester United): Brauchte 68 Spiele für 50 Tore. © getty 10/11 PLATZ 2 - ALAN SHEARER (Newcastle United): Brauchte 66 Spiele für 50 Tore. © getty 11/11 PLATZ 1 - ANDREW COLE (Newcastle United/Manchester United): Brauchte 65 Spiele für 50 Tore.

Salah löscht seine Social-Media-Accounts

Salah hat sich scheinbar aus der Welt der sozialen Medien zurückgezogen. Der Stürmer und Musterschützling von Teammanager Jürgen Klopp löschte am Mittwoch offenbar seine Accounts auf Facebook, Instagram sowie Twitter und überraschte damit mehrere Millionen Follower und Fans.

Am Dienstag hatte er noch einen geheimnisvollen Tweet gepostet: "2019 Vorsatz: Zeit, um Kontakt aufzunehmen, aber wirklich." Es war zunächst nicht klar, ob die Accounts bewusst gelöscht worden waren.

Anfang Januar war Mohamed Salah zum zweiten Mal in Folge zu Afrikas Fußballer des Jahres gewählt worden. Zudem hatte er sein 50. Tor in der Premier League geschossen - nur drei Spieler hatten diese Marke vor ihm noch schneller erreicht.