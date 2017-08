Wimmer hat wohl neuen Verein gefunden

Premier League Live Liverpool -

Arsenal Premier League Tottenham -

Burnley (Delayed) Premier League West Brom -

Stoke (Delayed)

Kevin Wimmer steht in der englischen Premier League offenbar kurz vor einem Wechsel von Tottenham Hotspur zu Stoke City. Der Oberösterreicher reiste bereits zum Ex-Klub von Marko Arnautovic.

Das berichtet die britische Zeitung Telegraph am Sonntagnachmittag. Am Montag sollen die medizinischen Tests folgen, danach der Transfer fixiert werden. Stoke überweist demnach mehr als 16 Millionen Euro an Tottenham.

Damit wäre Wimmer, der für die September-Spiele des ÖFB-Teams auf der Abrufliste steht, nach Arnautovic (27,9 Mio. Euro) und Aleksandar Dragovic (18 Mio. Euro) der teuerste österreichische Fußballer.