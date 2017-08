Diesem Premier-League-Klub sagte Wimmer ab

League Cup Bury -

Kevin Wimmer möchte Tottenham weiter verlassen und hat aktuell mehrere Möglichkeiten. Einem Klub hat der ÖFB-Verteidiger allerdings schon abgesagt: Dem neuen Verein von Marko Arnautovic, West Ham United.

Das berichtet Ex-Krone-Journalist Peter Linden auf seinem Blog. Demnach wollte West-Ham-Coach Slaven Bilic Wimmer zwar gerne verpflichten, ihn aber auf der linken Abwehrseite einsetzen, woraufhin der 24-Jährige absagte: "Ich sehe mich lieber im Zentrum."

15 Millionen Euro für Kevin Wimmer

An Wimmer, der sich auf der Insel durchsetzen möchte, seien aber auch andere Vereine interessiert. "Ich möchte in der Premier League blieben, da gibt es noch andere Möglichkeiten." Linden nennt dabei Stoke City und Crystal Palace als mögliche Abnehmer, auch Southampton, schon länger als Interessent bekannt, soll weiter an Wimmer denken. Konkret sei es mit den Saints aber noch nicht geworden.

Bei Tottenham sieht man im Österreicher nach wie vor viel Potenzial, will Wimmer auch nicht verleihen. Möglich sei nur ein Kauf, wobei man von den anfangs genannten 23 Millionen Euro Ablöse abgerückt sein soll. 15 Millionen Euro müsste ein Klub derzeit auf den Tisch legen, um Wimmer verpflichten zu können.

Für den Welser wäre das wichtig. "Ich bin jetzt in einem Alter, in dem es wichtig ist, viel zu spielen und nicht nur zu trainieren und dann auf der Bank Platz zu nehmen", erklärte Wimmer vor wenigen Wochen gegenüber Sky. Bei Tottenham sieht er dazu aktuell keine Chance.