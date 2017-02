Nur ein PR-Stunt

Dienstag, 21.02.2017

Die halbe Fußballwelt, vielleicht gelangweilt von Millionen-Stars und neonfarbenen Fußballschuhen, feierte in den vergangenen Tagen Suttons übergewichtigen Zweier-Goalie Wayne Shaw (45). "He's fat, he's round, he's worth a million pounds", sangen die eigenen Fans, Schnappschüsse von seinem beträchtlichen Körperumfang machten Runden durch soziale Netzwerke.

Auf dem Spielfeld stand der 45-Jährige bei der 0:2-FA-Cup-Niederlage gegen ein farbloses Arsenal nicht. Die Kameras waren trotzdem auf ihn gerichtet. Etwa als der Reservekeeper in der Halbzeitpause an die Bar ging. Oder als der 150-Kilo-Mann während des Spiels auf der Ersatzbank einen Kuchen verdrückte.

Trainer sieht Aktion kritisch

Was in England anfänglich bejubelt und belacht wurde, entpuppte sich jedoch als PR-Stunt. Denn Sun bet sponserte nicht nur das Spiel, sondern offerierte auch bei guter Quote (9.00) vor dem Spiel die Wette, dass der Tormann während des Spiels zum Kuchen greifen würde.

"Sein Gewicht machte Wayne zum globalen Superstar", wird Sutton-Trainer Paul Doswell vom Telegraph zitiert. "Und er machte das meiste daraus." Ob der Biss in den Kuchen lediglich PR war? "Keine Ahnung, aber es würde mich nicht wundern. Es lässt uns aber nicht im besten Licht erscheinen." Über Suttons sportlichen Erfolg - nämlich als Fünftligist ins Achtelfinale des FA-Cups einzuziehen - sprechen zur Zeit nur noch wenige.

