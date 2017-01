Neue Chance für Kevin Wimmer

Dienstag, 17.01.2017

Spurs-Verteidiger Jan Verthongen musste gegen West Brom angeschlagen runter. Der Belgier erlitt eine Bänderverletzung am Knöchel und könnte nun bis zu zehn Wochen ausfallen. Bittere Nachrichten für die Titelanwärter. Andererseits könnte das Kevin Wimmers Chance für Einsatzzeit sein.

Der ÖFB-Verteidiger, der zuletzt auch immer wieder mit einem Wechsel in Verbindung gebracht wurde, stand in der laufenden Premier League-Saison erst drei Mal auf dem Platz. Er wird mit Ben Davies um den vakanten Platz in der Startelf kämpfen müssen.

Der Steckbrief von Kevin Wimmer