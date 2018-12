Marcel Koller beim FC Basel vor dem Rauswurf

Für Marcel Koller läuft es beim FC Basel derzeit überhaupt nicht nach Plan. Der Ex-ÖFB-Teamchef steht nach einem Zerwürfnis mit Sportchef Marco Streller vor der Entlassung.

Laut dem Schweizer Blick soll aber nicht nur das Verhältnis zwischen Trainer und Sportchef belastet sein, auch bei den Spielern ist Koller angeblich nicht unumstritten.

Nach der 1:3-Niederlage gegen Tabellenführer Young Boys beschwerten sich einige Spieler erst bei Koller, ließen danach ihren Frust über den Coach bei Streller aus und wurden anschließend auch bei Präsident Bernhard Burgener vorstellig.

Marcel Koller: Starker Start zu wenig

Dabei startete Koller bei Basel souverän mit sechs Siegen in Folge, danach folgte allerdings das Aus in der Europa-League-Quali gegen Limassol und auch in der Liga lief es nicht mehr wie erhofft. Der Rückstand auf die Young Boys beträgt bereits 19 Punkte.

Es gilt jedenfalls als fix, dass entweder Koller oder Streller, oder vielleicht sogar beide, gehen müssen. Eine Aussöhnung der sportlichen Führung scheint derzeit ausgeschlossen.