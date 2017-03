Pacult-Ära nach nur fünf Spielen beendet

Donnerstag, 23.03.2017

Nach nur fünf Spielen ist Peter Pacults Gastspiel als Trainer des kroatischen Tabellenletzten Cibalia auch schon wieder beendet. Wie der Verein in einer Aussendung bekanntgibt, verständigten sich die beiden Parteien auf eine einvernehmliche Trennung. Pacult übernahm den Klub aus Vinkovci im Jänner und fuhr seitdem nur einen einzigen Punkt ein. Nach vier Niederlagen in Folge ist nun Schluss.

Mit neun Punkten nach 25 Runden liegt Cibalia abgeschieden am Tabellenende der kroatischen Liga. Für Pacult ist es die dritte unglückliche Station in Folge, nachdem er beim slowenischen Vereinen NK Zavrc nur ein Spiel lang auf der Betreuerbank saß und beim FAC nach elf Niederlagen in Folge gehen musste.

