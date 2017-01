Peter Pacult hat einen neuen Verein

Freitag, 06.01.2017

Peter Pacults Trainer-Karriere geriet in den letzten Jahren bisweilen ins Stocken. Nach einem recht unerfolgreichen Abstecher zum FAC, heuerte der letzte Rapidler Meistermacher in Slowenien bei NK Zavrc an. Dort durfte Pacult aber lediglich zwei Wochen werkeln, musste im gleichen Monat, in dem er eingestellt wurde, auch schon wieder seinen Hut nehmen.

Das war im Oktober 2015, seitdem ist Pacult arbeitslos. Doch das soll sich laut kroatischen Medien jetzt geändert haben. Sportalo.hr und CroatianFootballNews berichten davon, dass der kroatische Erstligist HNK Cibalia Vinkovci Pacult als Trainer engagiert habe. Der Aufsteiger liegt aktuell auf dem letzten Tabellenplatz der kroatischen Liga, Pacult soll die Ostkroaten vor dem Abstieg bewahren. Könnte ein schwieriges Unterfangen werden: zuletzt saßen lediglich einige Hundert Zuschauer auf der Tribüne, man musste sechs Niederlagen in Folge einstecken.