SK Rapid: Dietmar Kühbauers erster Kader für Spiel bei Glasgow Rangers

Dietmar Kühbauer hat den Kader für sein erstes Pflichtspiel als Trainer des SK Rapid bekanntgegeben. Für das zweite Gruppenspiel in der UEFA Europa League gegen die Glasgow Rangers (Do., 21 Uhr im LIVETSTREAM auf SPOX Österreich) kehrt Verteidiger Boli Bolingoli in die Mannschaft zurück, zwei weitere Spieler müssen aber in Wien bleiben.

Für Stürmer Jeremy Guillemenot ist im Aufgebot ebenso kein Platz wie für Mittelfeldspieler Philipp Malicsek. Letzerer war bereits in St. Pölten unter Trainer Kühbauer engagiert, kam dort auf Dauer allerdings ebenso wenig zum Zug.

Manuel Thurnwald, Ivan Mocinic, Philipp Schobesberger und Tamas Szanto fehlen weiterhin verletzt. Bolingoli ist nach seiner Oberschenkelverletzung allerdings offenbar wieder einsatzbereit. Maximilian Hofmann wird dem SK Rapid mit einem Bänderriss im Knie mehrere Wochen fehlen.

SK Rapid vs. Glasgow Rangers: Mögliche Aufstellungen

Rapids Startelf : Strebinger - Potzmann, Sonnleitner, Barac, Bolingoli - D. Ljubicic, Schwab - Murg, Knasmüllner, Ivan - Alar

: Strebinger - Potzmann, Sonnleitner, Barac, Bolingoli - D. Ljubicic, Schwab - Murg, Knasmüllner, Ivan - Alar Ersatz: Knoflach - Auer, Dibon, Müldür, Martic, Berisha, Pavlovic

SK Rapid in der Europa League: Der Spielplan in Gruppe G