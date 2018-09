Rapid-Trainer Goran Djuricin: "...schreiben irgendeinen Scheiß ohne dich zu kennen"

Vor dem Europa-League-Duell zwischen Rapid Wien und Spartak Moskau (ab 18:55 Uhr LIVE auf DAZN) ließ Rapid-Coach Goran Djuricin seinen Frust vor überzogener Kritik in sozialen Medien seinen Lauf.

Zuletzt stand Djuricin massiv in der Kritik des Block Wests. Doch nicht nur im Stadion musste der 43-Jährige durchs Stahlbad gehen. Auch in sozialen Netzwerken wurde Djuricin teilweise unter der Gürtellinie beschimpft.

"In den sozialen Medien fehlt oft Respekt! Zu Hause sitzen, irgendeinen Scheiß über jemanden schreiben, den man gar nicht kennt", monierte Djuricin am Mittwoch gegenüber Sky. "Ich denke schon, dass da einiges verloren gegangen ist in den letzten Jahren."

Weiter will sich der Wiener mit mit den Kritikern aber nicht auseinandersetzen - schon bei der Pressekonferenz vor dem Wiener Derby betonte Djuricin, dass er "eigentlich nichts mehr zu den Fanprotesten sagen möchte".

"Wir spüren wieder das Kribbeln. Ich hoffe, es wird wieder ein Rapid-typischer Europa League Abend", blickt Djuricin lieber nach vorne - wo mit Spartak Moskau ein kniffliger Gegner wartet. "Wir werden den Gegner keinen Millimeter unterschätzen. Über einen Aufstieg zu spekulieren, dafür ist aber noch zu früh."

"Es ist ein Vorteil wenn man englische Runden hat, dass man sich schnell wieder auf ein anderes Ziel fokussieren kann. Wir können morgen wieder viel gut machen", sagte Innenverteidiger Mario Sonnleitner.

