Rapid-Ultras fordern Rauswurf von Goran Djuricin

Wenige Momente vor dem wichtigen Europa-League-Playoff-Duell mit Steaua Bukarest (20:30 - alle Infos zur TV-Übertragung) machen die Ultras des SK Rapid ihrem Ärger Luft. So fordert die organisierte Fanszene den Rauswurf von Trainer Goran Djuricin.

Laola1 zitiert aus einem offenen Brief, der im Block West ausgeteilt wird: "Nachdem sich das Präsidium dezent zurückhält, werden nun die Stimmen des Block West lauter, um nötige Veränderungen zu fordern. Neben dem Trainerposten hinterfragen wir mittlerweile auch das Präsidium, vor allem in Bezug auf die sportliche Fachkompetenz. Uns ist natürlich klar, dass eine weitere Trainerrochade nicht zwangsläufig Positives bewirkt."



Die Übungsleiter seien zwar nicht das alleinige Problem, dennoch sei eine Personaländerung unausweichbar: "Die Trainer waren, beziehungsweise sind, bestimmt nicht alleine an der jahrelangen Titellosigkeit schuld. Nichtsdestotrotz werden wir ab heute Personaländerungen fordern und diese Forderungen, wenn nötig, beim Spiel gegen Wacker Innsbruck weiterhin lautstark kundtun." Am Ende des Briefs: "GOGO RAUS!"

Hier geht es zum Liveticker

SK Rapid in Bundesliga und Europa League: Die nächsten fünf Spiele