Vor Rapid-Duell: Spartak Moskau suspendiert zwei Spieler

Am Tag vor dem Europa-League-Duell zwischen dem SK Rapid Wien und Spartak Moskau (Donnerstag ab 18:55 Uhr LIVE auf DAZN) geht es bei den Russen rund.

Laut russischen Medienberichten verzichtet Spartak Moskau auf die beiden Spieler Denis Glushakov und Andrey Eshchenko. Der Hintergrund: Die beiden Unglücksraben likten ein Schmähgedicht gegen Trainer Massimo Carrera auf Social Media.

Laut Associated Press hinterließen die beiden russischen Nationalspieler ihr "gefällt mir" bei einem kontroversen Instagram-Video. Spartak musste am Sonntag gegen Akhmat Grozny eine 1:2-Heimniederlage hinnehmen, in dem besagten Video wird der Rauswurf des italienischen Cheftrainers gefordert.

Glushakov und Eshchenko, die gemeinsam 71 Länderspiele auf dem Buckel haben, wurden am Sonntag lediglich eingewechselt.