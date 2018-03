Red Bull Salzburgs Stefan Lainer: "Wir können auch RB Leipzig rauswerfen"

World Championship Boxing Sa 31.03. Joshua vs. Parker: Wer ist der weltbeste Schwergewichtler? Ligue 1 Monaco -

Verschwörungstheoretiker und Kritiker des Dosen(fußball)imperiums würden Stefan Lainer vielleicht widersprechen, wenn er sagt: "Wir können auch RB Leipzig rauswerfen."

Umso weiter beide Red Bull Klubs in der Europa League kommen, umso wahrscheinlicher wird ein direktes Aufeinandertreffen der beiden fußballerischen Liebkinder von Didi Mateschitz. Diskussionen wären garantiert, kein Wunder also, dass dieses Szenario durch die Katakomben der Salzburger Arena geisterte, bevor am Freitag die Viertelfinalauslosung Klarheit bringt (ab 13 Uhr im SPOX-LIVETICKER).

Rein sportlich ist Lainers Aussage allerdings nichts entgegenzusetzen, was er auch selbst unterstreicht. "RB Leipzig ist mir egal. Wir haben einen Spitzenverein aus Deutschland rausgeschmissen, wir können auch RB Leipzig rauswerfen", stellte Lainer nach dem Aufstieg gegen Borussia Dortmund klar.

Red Bull Salzburg ist "unangenehm für jeden"

Auch wenn man mit dem BVB einen großen Namen aus dem Rennen genommen hat, einfacher wird es in der Runde der letzten acht nicht werden. "Man muss natürlich bescheiden bleiben und den Ball flach halten. Jetzt kommt die nächste Runde, wir werden wieder einen Top-Gegner bekommen, es sind ja nur noch Top-Mannschaften dabei", wusste auch Lainer, der aber klarstellte: "Die Chancen sind da, wir sind ein unangenehmer Gegner, für jeden. Ich würde mir uns nicht wünschen."

"Wenn es RB Leipzig wird, nehmen wir die Aufgabe auch mit Freude an", will sich Lainer aber eigentlich nicht zu viele Gedanken darüber machen, sondern einfach die Auslosung abwarten.

Salzburgs Sportchef Christoph Freund musste angesprochen auf ein eventuelles Duell mit dem Schwesterklub aus Leipzig indes schmunzelnd zugeben: "Wäre eigentlich lustig." Er sieht im Feld der verbliebenen aber "sowieso nur noch richtig coole Klubs."