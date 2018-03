FC oder Red Bull Salzburg: Deshalb heißt RBS in der Europa League anders

World Championship Boxing Sa 31.03. Joshua vs. Parker: Wer ist der weltbeste Schwergewichtler? Copa Libertadores Independiente -

Als Red-Bull-Boss Dietrich Mateschitz 2005 den damaligen Klub SV Wüstenrot Salzburg übernahm, hatte er eine große Vision: Mit dem in Red Bull Salzburg umbenanntem Klub in der Champions Leauge für Furore sorgen.

Bisher blieb dem Unternehmer das jedoch verwehrt. Die Champions League wurde bisher noch nicht erreicht, aber immerhin in der Europa League sind die Bullen Dauergast. Und vielen Fußball-Fans ist schon aufgefallen, dass die Salzburger auf der internationalen Bühne nicht als Red Bull Salzburg an den Start gehen, sondern als FC Salzburg.

Der Grund dafür sind Bestimmungen der UEFA. Denn der europäische Fußballverband verbietet Sponsorenbezeichnungen in Klub-Namen bei UEFA-Bewerben. Sprich, in der Europa League - und sollte einmal der Traum von der Champions League wahr werden - wird man immer nur den FC Salzburg sehen.

Europa League 2017/2018: Der Weg von Red Bull Salzburg ins Achtelfinale

Spieltag Datum Paarung Ergebnis Gruppenphase/1. Runde 14.09.17 Guimaraes - Salzburg 1:1 Gruppenphase/2. Runde 28.09.17 Salzburg - Marseille 1:0 Gruppenphase/3. Runde 19.10.17 Konyaspor - Salzburg 0:2 Gruppenphase/4. Runde 02.11.17 Salzburg - Konyaspor 0:0 Gruppenphase/5. Runde 23.11.17 Salzburg - Guimaraes 3:0 Gruppenphase/6. Runde 07.12.17 Marseille - Salzburg 0:0 Sechzehntelfinale-Hinspiel 15.02.18 Real Sociedad - Salzburg 2:2 Sechzehntelfinale-Rückspiel 22.02.18 Salzburg - Real Sociedad 2:1

Salzburg musste wegen UEFA und RB Leipzig das Vereinswappen ändern

Das Regulativ der UEFA hat aber nicht nur Auswirkungen auf den Klubnamen sondern auch auf das Vereinswappen. Denn während die Bullen in der Meisterschaft den Red Bull-Schriftzug im Vereinswappen haben, fehlt dieser auf den Trikots bei europäischen Bewerben.

Vor dieser Saison hat Salzburg das Wappen auf der Brust sogar noch einmal geändert und einen der zwei Bullen entfernt. Der Hintergrund für die Änderung ist die Vorgabe der UEFA, dass sich Salzburg vom deutschen Schwesternklub RB Leipzig unterscheiden muss.

Auch beim Stadionnamen verbietet die UEFA Sponsorennamen. So spielt Salzburg in der Europa League nicht wie gewohnt in der Red-Bull-Arena sondern im Stadion Salzburg.

Red Bull Salzburg: Alle Vereinsnamen in der Geschichte