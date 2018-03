Dortmund-Fans sammeln für Austria Salzburg

World Championship Boxing Sa 31.03. Joshua vs. Parker: Wer ist der weltbeste Schwergewichtler? Indian Super League Pune -

Nachdem bereits ein Großteil des harten Kerns der Dortmund-Fans das Auswärtsspiel gegen Red Bull Salzburg in der Europa League boykottieren wird, setzt das Bündnis Südtribüne Dortmund noch einen drauf. Die Anhänger wollen nämlich Spenden für den SV Austria Salzburg sammeln.

"Wir können und werden Retortenclubs wie die aus Salzburg oder Leipzig nicht akzeptieren, da sie alle Werte mit Füßen treten, für die der Volkssport Fußball in unseren Augen steht und noch immer stehen sollte. [...] Statt nach Salzburg zum dortigen Brauseclub zu fahren, wollen wir unser Geld lieber dem wahren Verein der Stadt zukommen lassen, dem SV Austria", erklärt das Bündnis Südtribüne Dortmund.

Geplant ist, dass in den nächsten beiden BVB-Heimspielen gegen eine Spende von zehn Euro symbolische Eintrittskarten ausgegeben werden. Dafür erhält jeder Spender ein T-Shirt mit dem Aufdruck "Tradition schlägt jeden Trend!". Der Erlös der Aktion kommt dann der derzeit in der Salzburger Liga spielende Austria Salzburg zugute.

Die Mitteilung zur Spendenaktion im Wortlaut:

Hallo Borussen,

wie bei den vergangenen beiden Auswärtsspielen in Leipzig bereits praktiziert, werden weite Teile des Bündnisses SÜDTRIBÜNE DORTMUND auch dem Rückspiel bei RB Salzburg fernbleiben. Auch wenn sich die Spiele ohne unsere Präsenz in den letzten Wochen häufen, ist diese Entscheidung für uns unumgänglich. Die Gründe bleiben dabei die gleichen: Wir können und werden Retortenclubs wie die aus Salzburg oder Leipzig nicht akzeptieren, da sie alle Werte mit Füßen treten, für die der Volkssport Fußball in unseren Augen steht und noch immer stehen sollte. Zu diesen Werten gehört dabei auch die Integrität des Wettbewerbs, die durch die Teilnahme beider Konzernklubs am Achtelfinale der Europa League mehr als in Mitleidenschaft gezogen wird.

Diesmal soll unser Fernbleiben jedoch mit einer weiteren Aktion verbunden werden: Statt nach Salzburg zum dortigen Brauseclub zu fahren, wollen wir unser Geld lieber dem wahren Verein der Stadt zukommen lassen, dem SV Austria!

Die Austria wurde nach der Übernahme durch Red Bull zur Saison 2006/07 auf Initiative der Fans unter dem traditionellen Vereinsnamen und seiner violett-weißen Farben wiederbelebt und spielt nach einem leider nur kurzen Ausflug in den Profifußball unter schwierigen finanziellen Umständen zurzeit viertklassig.

Das Bündnis SÜDTRIBÜNE DORTMUND wird deshalb in den folgenden beiden Heimspielen gegen RB und Eintracht Frankfurt gegen eine Spende von 10 € (gerne auch mehr) symbolische Eintrittskarten ausgeben.Der Erlös der dabei erzielten Summe kommt den Violett-Weißen zugute. Für alle Spender sollen die Karten nicht nur ein Ersatz für die Tickets bei RB sein, sie dienen gleichzeitig als Voucher, für den ihr ab dem Hannover-Heimspiel am 18. März ein zur Thematik passendes T-Shirt erhaltet.

Wir würden uns freuen, wenn sich möglichst viele Borussen an der Aktion beteiligen und so ihre Solidarität mit Austria Salzburg ausdrücken!

Tradition schlägt jeden Trend!