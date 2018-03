Europa League, Achtelfinale, Hinspiel: BVB - RB Salzburg im Livestream, TV und Liveticker

Premier League Do 01.03. Schenkt Auba heute Pep einen ein? World Championship Boxing So 04.03. #DAZNfightclub: Wilder vs. Ortiz, Kovalev vs. Mikhalin Indian Super League Bengaluru -

Red Bull Salzburg bekommt es im Achtelfinale der Europa League mit Borussia Dortmund zu tun. Österreichs Serienmeister muss zunächst am 8. März (ab 19 Uhr im Livestream und im Liveticker) auswärts antreten, ehe eine Woche später in Salzburg das Rückspiel auf dem Programm steht. SPOX verrät euch alle Infos zu den Teams, dem Liveticker und der TV-Übertragung.

Für Salzburgs Sportdirektor Christoph Freund steht seinem Verein die Welt der Fußball-Europa-League offen. Selbst angesichts eines "Hammerloses" wie Borussia Dortmund. Auch Trainer Marco Rose glaubt gegen den BVB an die Chance auf das Viertelfinale: "Wir haben allen Grund, auch dort selbstbewusst aufzutreten", meinte der Deutsche am Tag nach dem Sechzehntelfinalerfolg über Real Sociedad.

Ein deutscher Kultclub aus dem "Ruhrpott", eine mit über 80.000 Zuschauern stets ausverkaufte Arena, Spitzenkicker vom Rang eines Marco Reus oder Mario Götze, dazu mit Peter Stöger ein österreichischer Trainer, der den Verein seit seiner Übernahme im Dezember 2017 wieder stabilisierte: Das Duell am 8. (auswärts) bzw. 15. März (heim) hat alle Zutaten, die Fans lieben. Ein Umstand, der sich wohl auch im Kartenverkauf in der meist etwas enttäuschend besuchten Red-Bull-Arena niederschlagen wird.

"Der ganze Verein hat sich das absolut verdient. Wir freuen uns riesig darauf", meinte Freund. Für ihn stand am Freitag fest, dass man im zweiten EL-Achtelfinale der Klubgeschichte nach 2014, als man dem FC Basel unterlag, auch gegen den aktuellen Tabellenzweiten der deutschen Bundesliga Chancen hat. "Wir haben in den vergangenen Jahren gezeigt, dass wir international mithalten können und brauchen uns sicher nicht verstecken. Die Mannschaft weiß, was sie zu leisten imstande ist", meinte der Salzburger.

© APA

Wann findet Borussia Dortmund - Red Bull Salzburg statt?

Spiel Borussia Dortmund - Red Bull Salzburg Datum Donnerstag, 8. März Uhrzeit 19.00 Uhr Stadion Signal Iduna Park

Wo kann ich BVB - Salzbug im TV und Livestream sehen?

Land TV-Übertragung Livestream Österreich Puls 4/Sky SPOX Österreich/Skygo Deutschland Sport1/Sky Sport1/Skygo

Das Hinspiel des Achtelfinales wird um 19 Uhr angepfiffen. Bereits ab 18.20 Uhr beginnt im Free-TV auf Puls 4 die Vorberichterstattung. Darüber hinaus ist die Partie auch auf dem Pay-TV Sender Sky zu sehen.

Neben der TV-Übertragung ist es auch möglich, die Begegnung über den Livestream von SPOX Österreich (nur in Österreich), Sport1 (nur in Deutschland) oder Skygo (nur mit einem Sky-Abo) zu verfolgen.

Gibt es einen Liveticker zu Dortmund - Salzburg?

Auch mit dem Liveticker von SPOX verpasst ihr nichts von dem Auftritt der Salzburger in Dortmund.

Der Weg von Red Bull Salzburg ins Achtelfinale

Spieltag Datum Paarung Ergebnis Gruppenphase/1. Runde 14.09.17 Guimaraes - Salzburg 1:1 Gruppenphase/2. Runde 28.09.17 Salzburg - Marseille 1:0 Gruppenphase/3. Runde 19.10.17 Konyaspor - Salzburg 0:2 Gruppenphase/4. Runde 02.11.17 Salzburg - Konyaspor 0:0 Gruppenphase/5. Runde 23.11.17 Salzburg - Guimaraes 3:0 Gruppenphase/6. Runde 07.12.17 Marseille - Salzburg 0:0 Sechzehntelfinale-Hinspiel 15.02.18 Real Sociedad - Salzburg 2:2 Sechzehntelfinale-Rückspiel 22.02.18 Salzburg - Real Sociedad 2:1

Red Bull Salzburg - Real Sociedad: Die Highlights

Der Weg von Borussia Dortmund ins Achtelfinale

Borussia Dortmund qualifizierte sich als Dritter der Champions-League-Gruppe H für das Sechzehntelfinale der Europa League.

Spieltag Datum Paarung Ergebnis Sechzehntelfinale-Hinspiel 15.02.18 Dortmund - Atalanta Bergamo 3:2 Sechzehntelfinale-Rückspiel 22.02.18 Atalanta Bergamo - Dortmund 1:1

Red Bull Salzburgs Bilanz gegen deutsche Teams

Seit dem Red Bull beim Salzburger Klub eingestiegen ist, kam es erst einmal zu einem Aufeinandertreffen in einem Bewerbsspiel gegen eine deutsche Mannschaft. In der Europa-League-Saison 2016/17 trafen die Bullen in der Gruppenphase auf Schalke 04, wobei beide Teams je einen Sieg feiern konnten.

Saison Wettbewerb Runde Begegnung Ergebnis 2016/2017 Europa League Gruppenphase Schalke 04 - Salzburg 3:1 2016/2017 Europa League Gruppenphase Salzburg - Schalke 04 2;9

Borussia Dortmunds Bilanz gegen österreichische Teams

Makellos ist indes die Dortmunder Bilanz in Bewerbsspielen gegen Teams aus Österreichs. Sowohl gegen Austria Wien (UEFA Cup 2003/2004) als auch gegen den WAC (Europa-League-Quali 2015/2016) behielt der BVB in allen vier Spielen die Oberhand.