EL-Quali: Das sind Sturms und Altachs Gegner

Montag, 19.06.2017

Der SCR Altach startet sein Europacup-Abenteuer in Georgien. Die Vorarlberger müssen in der ersten Qualifikations-Runde der Fußball-Europa-League zu Tschichura Satschchere. Das ergab die Auslosung am Montag in Nyon.

Der Vierte der vergangenen Bundesliga-Saison tritt am 29. Juni zuerst auswärts an. Das Rückspiel steigt am 6. Juli in Altach. Sollten die Vorarlberger die erste Hürde überstehen, wartet in der zweiten Runde der FC Dinamo Brest aus Weißrussland.

Erlebe die internationalen Top-Ligen bei DAZN im LIVE-Stream. Hol dir deinen Gratismonat!

Der SK Sturm Graz startet seine Europacup-Saison gegen Mladost Podgorica aus Montenegro oder Gandsassar Kapan aus Armenien. Die Grazer treffen in der zweiten Qualifikations-Runde zur Europa League auf den Sieger dieses Erstrunden-Duells. Das ergab die Auslosung am Montag in Nyon. Sturm hat im Heimspiel am 13. Juli Heimrecht, das Rückspiel folgt am 20. Juli.

Alle Infos zur Europa League