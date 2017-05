Fischer-Auftritt: "Wir spielen Fußball!"

Sonntag, 28.05.2017

Mit der Halbzeitshow beim Match zwischen Borussia Dortmund und Eintracht Frankfurt wollte der DFB offenbar an US-Vorbilder anknüpfen. In der amerikanischen NFL haben Auftritte von Musikstars in Endspielen eine lange Tradition. Eingefleischte deutsche Fußballfans können damit aber offenbar nichts anfangen. "Zur Halbzeit gehören Bier und Bratwurst, nicht Helene Fischer und Anastacia", kommentierte ein Twitter-Nutzer.

Interessant: Im TV waren die Pfiffe weit weniger zu hören, als im Stadion selbst. Wie die Welt berichtet, wurde der Ton aus dem Zuschauerraum drastisch zurückgedreht, die Zuseher auf Sky und der ARD bekamen die Pfiffe zwar mit, hörten Fischer selbst aber deutlich besser. Die 32-Jährige ließ sich dennoch nichts anmerken, bedankte sich nach ihrem Auftritt mit einem "Dankeschön Berlin".

Aber nicht nur die Fans waren von der Halbzeitshow weniger begeistert, auch Eintracht-Frankfurt-Sportvorstand Fredi Bobic übte nach dem Spiel scharfe Kritik an Fischers Auftritt. "Das hat beim Pokalfinale nichts zu suchen", sagte er nach der 1:2-Niederlage seines Teams. "Wir spielen Fußball und die wahren Fans des Fußballs haben in der Halbzeitpause keine Lust darauf."

