Vater von FC-Bayern-Kicker David Alaba bestätigt Interesse von Real Madrid

Passiert das Unmögliche nun doch tatsächlich? Der Vater und Berater in Personalunion von David Alaba, George Alaba, hat in einem Interview mit der spanischen Sportzeitung AS das Interesse von Real Madrid am FC-Bayern-Kicker bestätigt.

Sogar ein Wechsel wird nicht ausgeschlossen: "Jeder weiß bereits, dass Real Madrid ernsthaft an David interessiert ist. Aber momentan können wir nichts sagen. Wir werden sehen, was im Sommer passiert."

Berater George Alaba: "Jeder weiß Bescheid"

George Alaba macht keinen Hehl um das Tauziehen um seinen Sohn: "Von Madrids Interesse weiß jeder Bescheid. Das ist ja kein Geheimnis." Das Arbeitspapier des Filius ist beim Branchenprimus aus München allerdings noch bis 2021 gültig, erst vor Kurzem sagte der österreichische Nationalteamspieler dem deutschen Fachblatt kicker Folgendes: "Ich kann mir vorstellen, ewig bei Bayern zu sein, aber ich kann mir auch vorstellen, irgendwann einen anderen Weg zu gehen. Ich bin jemand, der sich immer neuen Herausforderungen stellen möchte."

Aktuell heißt die nächste Herausforderung aber DFB-Pokalfinale. Die Münchner Bayern müssen heute im Endspiel gegen Eintracht Frankfurt ran.

Für den 25-Jährigen wäre der Sprung nach Spanien sicher kein unüberwindbares Hindernis. So konkret waren die Gerüchte um einen Wechsel allerdings auch noch nie.

Die Leistungsdaten von David Alaba beim FC Bayern München