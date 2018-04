Zlatko Junuzovic verlässt Werder Bremen

NFL Draft Fr 27.04. Wo landet der deutsche Wide Receiver? Serie A CFC Genua -

Worüber die letzten Wochen heftig spekuliert wurde, ist nun fix: Zlatko Junuzovic wird seinen im Sommer auslaufenden Vertrag nicht verlängern und Werder Bremen nach sechs Jahren verlassen.

Laut Informationen der Bild ist die Entscheidung des 30-Jährigen unumstößlich, eine offizielle Bestätigung des Vereins steht allerdings noch aus.

Junuzovic ist mit 2,6 Millionen Euro jährlich Werders Top-Verdiener, Manager Frank Baumann bot dem Österreicher aber nur mehr einen Kontrakt zu deutlich niedrigeren Bezügen an.

Wechselt Junuzovic zu Red Bull Salzburg?

Wohin Junuzovic wechseln wird, ist noch nicht klar. Der Mittelfeld-Motor hat angeblich mehrere Angebote vorliegen. Sowohl Stuttgart als auch Schalke sollen an ihm interessiert sein. Aber auch ein Transfer in die nordamerikanische MLS steht im Raum.

Zudem zeigte sich zuletzt Red Bull Salzburg nicht abgeneigt, den ehemaligen ÖFB-Teamspieler zurück in die österreichische Bundsliga zu holen. "Wir wissen, dass er ein sehr guter Spieler ist, der aber eigentlich nicht in unser Beuteschema passt. Es kommt auch ein bisschen darauf an, was in den nächsten Wochen in Salzburg passiert - hinsichtlich Abgänge", erklärte Bullen-Sportchef Christoph Freund am Sonntag bei Sky.

Zlakto Junuzovic: Bundesliga-Leistungsdaten bei Werder Bremen