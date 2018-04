Medien: Wechselt Werder Bremens Zlatko Junuzovic zu Red Bull Salzburg?

Premier League Sa 09.04. Topspiel! City gastiert bei formstarken Spurs Championship Aston Villa -

Zlatko Junuzovic' Vertrag bei Werder Bremen läuft im Sommer bekanntlich aus. Seit 2012 schnürt der 55-fache österreichische Nationalspieler an der Weser seine Schuhe und absolvierte 193 Spiele. Wie es nun weitergeht? Unklar.

"Momentan gibt es noch nichts zu entscheiden. Es ist ziemlich ruhig und gibt nichts zu vermelden", sagte Junuzovic nach der 1:2-Niederlage Bremens bei Hannover 96. Ein Umstand, der Werder Sorgen bereitet. Denn das Vertragsende im Juni schreitet mit großen Schritten entgegen.

Doch wo könnte es den 30-Jährigen hinziehen? In Österreich macht nun ein pikantes Gerücht die Runde: Serienmeister Red Bull Salzburg soll an Junuzovic' Diensten interessiert sein, wie die Krone berichtet. Denn mit Munas Dabbur und Valon Berisha könnten im Sommer gleich zwei Routiniers gehen.

Christoph Freund: "Beteilige mich nicht an Spekulationen"

Sportdirektor Christoph Freund soll bei Junuzovic bereits vorstellig geworden sein. Bei Servus TV hielt sich Freund jedenfalls vorsichtig bedeckt: "Ich beteilige mich nicht an Spekulationen. Wir haben eine gute Mischung, deswegen können die Jungen auch wachsen. So wollen wird das auch in Zukunft handhaben."

Für Junuzovic würden die Bullen eine Ausnahme machen. Denn Spieler über 30 Jahren docken in Salzburg schon lange nicht mehr an.

Leistungsdaten von Junuzovic und Delaney bei Werder Bremen