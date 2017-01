Weitere Spieler müssen Rapid verlassen

Montag, 16.01.2017

In der abgelaufenen Woche kündigte Rapids Neo-Sportdirektor Fredy Bickel eine Verkleinerung des Kaders an. "Wir wollen den 29-Mann-Kader bis zum Trainingslager am 22. Jänner verkleinern", stellte der Schweizer damals klar. Seither ging es schnell. Die beiden Stürmer Tomi und Maximilian Entrup wurden aus dem Kader gestrichen. Die Entscheidung fiel nach Absprache zwischen Bickel und Trainer Damir Canadi.

Dem aber nicht genug. Bis zum Trainingslager soll weiter reduziert werden. "Wir fliegen mit nicht mehr als 25 Spielern ins Trainingslager nach Spanien", kündigt Bickel in der Kronen Zeitung an. "Ich hoffe, wir finden in dieser Woche eine Lösung. Es wird eng." Eng soll es vor allem für Tormann Jan Novota werden. Die vier Treffer von Matej Jelic gegen Gersthof könnten den Kroaten hingegen retten. "Er hat ein Zeichen gesetzt. Wir sind im Sturm nicht überbesetzt", so Bickel.

