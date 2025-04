Der Skisprung-Weltcup in Engelberg wird heute mit einem Einzelspringen von der Großschanze eröffnet. SPOX verrät, wie Ihr den Wettkampf live im Free-TV und Livestream verfolgen könnt.

Auf den Skisprung-Weltcup in Klingenthal folgt an diesem Wochenende der Weltcup im schweizerischen Engelberg. Gestern fand bereits die Qualifikation statt, am heutigen Samstag, den 16. Dezember, wird um 16 Uhr nun von der Großschanze hinuntergesprungen. Morgen steigt zur selben Uhrzeit ein weiteres Einzelspringen.

Skispringen: Der Weltcup in Engelberg

Datum Weltcup Uhrzeit 16. Dezember Einzelspringen von der Großschanze in Engelberg 16 Uhr 17. Dezember Einzelspringen von der Großschanze in Engelberg 16 Uhr

Skispringen heute live im Free-TV: Wer zeigt / überträgt Einzelspringen in Engelberg im TV und Livestream?

Im Free-TV ist das Springen bei zwei Sendern zu sehen: Einerseits kümmert sich Eurosport um die Übertragung, andererseits auch das ZDF. Bei Eurosport 1 geht die Übertragung um 16 Uhr los, im ZDF ebenso. Für den öffentlich-rechtlichen Sender wird Norbert König als Moderator eingesetzt. Stefan Bier kommentiert das Geschehen, während Severin Freund als Experte fungiert.

Mit dem Free-TV-Angebot ist die Übertragungssituation noch nicht zur Gänze abgedeckt. Nebenbei werden auch mehrere Livestreams zum Springen in der Schweiz zur Verfügung gestellt. Hierfür zeichnen ebenfalls das ZDF und Eurosport verantwortlich. Das ZDF bietet seinen Stream gratis bei zdf.de an, während die Übertragungen von Eurosport nur gegen kostenpflichtige Abonnements bei discovery+ und DAZN angeboten werden. In Bezug auf DAZN, das dank einer Kooperation beide Eurosportsender zeigt, wird eines von drei Abo-Paketen benötigt. Zur Auswahl stehen: DAZN World, DAZN Super Sports und DAZN Unlimited.

Skispringen heute live im Free-TV: Wer zeigt / überträgt Einzelspringen in Engelberg im TV und Livestream? Liveticker zum Springen

Eine weitere Möglichkeit, das Springen live zu verfolgen, bietet der Liveticker an. Damit geht Euch kein Sprung durch die Lappen.

Hier geht es zum Liveticker des Einzelspringens in Engelberg.

