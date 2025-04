Der Ski-Weltcup in Gröden wird heute mit einem Super-G der Herren fortgesetzt. SPOX verrät, wie Ihr das Rennen live im TV und Livestream verfolgen könnt.

Am zweiten Weltcup-Tag in Gröden in den norditalienischen Dolomiten findet das nächste Speedrennen statt. Nachdem die Herren-Elite gestern im Rahmen der ersten Abfahrt der Saison, die Bryce Bennett gewann, im Einsatz war, steigt am heutigen Freitag, den 15. Dezember, ein Super-G. Um 11.45 Uhr geht das Rennen los.

Ski alpin: Das Programm der Herren in Gröden

Datum Disziplin Uhrzeit/Sieger 14.11. Abfahrt 11.45 Uhr/Bryce Bennett 15.11. Super-G 11.45 Uhr 16.11. Abfahrt 11.45 Uhr

Ski alpin heute live im Free-TV: Wer zeigt / überträgt Super G der Herren in Gröden im TV und Livestream?

Die Übertragungssituation sieht folgendermaßen aus: Im Free-TV wird der Super-G lediglich von Eurosport übertragen. Allerdings werden zusätzlich gleich mehrere Livestreams angeboten.

Bei Eurosport 1 geht die Übertragung um 11.30 Uhr, eine Viertelstunde vor Rennstart also, los. Das ZDF ist zwar nicht mit einer Free-TV-Sendung zur Stelle, bietet jedoch immerhin einen kostenlosen Livestream bei zdf.de an. Für die Super-G-Übertragungen bei discovery+ und DAZN fallen dagegen Kosten in Form von Abonnements an.

DAZN bietet dank einer Kooperation mit Eurosport beide Eurosportsender rund um die Uhr an. Um diese auf der Plattform des "Netflix des Sports" freischalten zu können, gibt es drei Möglichkeiten bzw. bestehen drei Abo-Pakete: DAZN World, DAZN Super Sports und DAZN Unlimited.

Ski alpin heute live im Free-TV: Wer zeigt / überträgt Super G der Herren in Gröden im TV und Livestream? Liveticker zum Rennen

Darüber hinaus könnt Ihr den Super-G der Herren auch auf eine andere Art und Weise verfolgen: nämlich mit dem Liveticker bei SPOX. Bei uns verpasst Ihr keinen Topfahrer.

Hier geht es zum Liveticker des Super-G der Herren in Gröden.

Ski alpin heute live im Free-TV: Wer zeigt / überträgt Super G der Herren in Gröden im TV und Livestream? Wichtigste Infos

Weltcup : Super-G der Herren in Gröden (Italien)

: Super-G der Herren in Gröden (Italien) Datum : 15. Dezember

: 15. Dezember Uhrzeit : 11.45 Uhr

: 11.45 Uhr TV : Eurosport 1

: Livestream : discovery+, DAZN, zdf.de

: Liveticker: SPOX

