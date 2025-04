Aller guten Dinge sind drei: Nachdem die Herren-Abfahrten in Beaver Creek in den vergangenen Tagen abgesagt werden mussten, soll heute nun der Super-G über die Bühne gehen. Wie Ihr beim Rennen live im Free-TV und Livestream mit dabei sein könnt, wird hier erklärt.

Die Ski-Saison kommt noch nicht richtig in die Gänge. Erst ein Herren-Rennen konnte bislang bestritten werden, in Beaver Creek fielen gestern und vorgestern bereits zwei geplante Abfahrten ins Wasser. Am heutigen Sonntag, den 3. Dezember, soll es nun im dritten Versuch klappen. Um 18.45 Uhr soll das Speedrennen in den Rocky Mountains im Bundesstaat Colorado über die Bühne gehen.

Ski alpin heute live im Free-TV: Wer zeigt / überträgt Super G der Herren in Beaver Creek im TV und Livestream?

Was die Übertragung des Rennens betrifft, gibt es mehrere Optionen. Eurosport ist für die Free-TV-Übertragung beauftragt worden und zeigt das Geschehen in Beaver Creek ab 18.45 Uhr bei Eurosport 1. Daneben ist das Rennen auch im Livestream bei zdf.de (kostenlos), discovery+ (kostenpflichtig) und DAZN (kostenpflichtig) zu sehen.

In Bezug auf DAZN könnt Ihr Euch mit allen drei Abo-Paketen Zugang zum Super-G der Herren verschaffen - sowohl mit DAZN World als auch mit DAZN Super Sports und DAZN Unlimited.

Ski alpin heute live im Free-TV: Wer zeigt / überträgt Super G der Herren in Beaver Creek im TV und Livestream? Liveticker zum Rennen

Auch mithilfe von SPOX könnt Ihr beim Super-G live mit dabei sein. Wir beschreiben das Renngeschehen in Beaver Creek ausführlich mit, so dass Ihr keinen Läufer verpasst.

Hier geht es zum Liveticker des Rennens in Beaver Creek.

Ski alpin heute live im Free-TV: Wer zeigt / überträgt Super G der Herren in Beaver Creek im TV und Livestream? Wichtigste Infos

Weltcup : Super-G der Herren in Beaver Creek (USA)

: Super-G der Herren in Beaver Creek (USA) Datum : 3. Dezember

: 3. Dezember Uhrzeit : 18.45 Uhr

: 18.45 Uhr TV : Eurosport 1,

: Livestream : discovery+, DAZN, zdf. de

: Liveticker: SPOX

Ski Alpin: Der Gesamt-Weltcup der Herren