Am 25. November startet die Biathlon-Saison 2023/24. Auftakt, Termin, Orte, Rennkalender, Zeitplan: SPOX liefert Euch alle Infos zur neuen Biathlon-Saison und erklärt Euch, wo Ihr die Rennen live im Free-TV und Livestream sehen könnt.

Am Samstag, den 25. November, beginnt die neue Biathlon-Weltcupsaison. Den Biathletinnen und Biathleten steht eine lange Saison bevor, welche an insgesamt zehn Weltcuporten stattfinden wird. Die Weltcup-Saison endet für die Athletinnen und Athleten schließlich im März nächsten Jahres.

Im schwedischen Östersund startet für die Biathletinnen und Biathleten die Weltcupsaison. Zehn Weltcuporte werden in der neuen Saison angesteuert, acht Stationen stehen dabei in Europa und zwei in Nordamerika auf dem Programm. Für den Biathlon-Tross geht es nach den Rennen in Schweden nach Österreich und in die Schweiz, ehe in Deutschland im Januar gleich zwei Weltcupwochenenden anstehen. In Deutschland finden die Weltcupwochenenden wie gewohnt in Oberhof und Ruhpolding statt.

Zu den Highlights in der kommenden Saison zählen zudem die Weltmeisterschaften, die im kommenden Februar im tschechischen Nove Mesto über die Bühne gehen. Das Saisonfinale bestreiten die Biathletinnen und Biathleten schließlich in Kanada. Das letzte Rennen der Saison ist für den 17. März in Canmore angesetzt.

Biathlon, Saison 2023/24: Auftakt, Termin, Orte, Rennkalender, Zeitplan, Übertragung im Free-TV und Livestream - Die Infos im Überblick

Biathlon, Saison 2023/24: Übertragung im Free-TV und Livestream

Auch in dieser Saison werden die Biathlon-Rennen live und in voller Länge im Free-TV gezeigt. Zum einen zeigen sich die ARD und das ZDF für die Übertragungen der Weltcuprennen zuständig. Die beiden öffentlich-rechtlichen Sender teilen sich wie üblich die Übertragung der Weltcupwochenenden. Die ARD und das ZDF zeigen die Biathlon-Saison 2023/24 zudem in ihren jeweiligen Mediatheken oder auf sportschau.de und auf zdf.de im kostenlosen Livestream.

Auch Eurosport überträgt die neue Biathlon-Saison live im Free-TV. Der Sportsender bietet Euch neben seiner Free-TV-Übertragung auf Eurosport 1 auch die Möglichkeit, die Wettkämpfe auf discovery+ im kostenpflichtigen Livestream zu erleben.

Zu guter Letzt könnt Ihr die kommenden Biathlon-Rennen auf DAZN live verfolgen. Als DAZN-Kunden habt Ihr nämlich Zugriff auf die Übertragung von Eurosport.

Biathlon, Saison 2023/24: Der Rennkalender im Überblick