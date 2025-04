In Östersund sind heute sowohl die Biathletinnen als auch die Biathleten in einer Verfolgung im Einsatz. SPOX verrät, wie Ihr die beiden Rennen live im Free-TV und im Livestream mitverfolgen könnt.

Die deutschen Biathletinnen und Biathleten sind hervorragend in die neue Saison gestartet. Franziska Preuß führt nach zwei Rennen den Gesamtweltcup der Frauen an, während bei den Herren sogar die ersten drei Plätze von Deutschen (Philipp Nawrath, Justus Strelow und Roman Rees) besetzt sind.

Am heutigen Sonntag, den 3. Dezember, soll die Erfolgsserie im schwedischen Östersund mit zwei Verfolgungen fortgesetzt werden. Die Frauen sind um 14 Uhr im Einsatz, die Herren um 16 Uhr.

Biathlon: Das heutige Programm in Östersund

Datum Start Disziplin 03.12.2023 (So) 14:00 Verfolgung Frauen 10 km 03.12.2023 (So) 16:00 Verfolgung Männer 12,5 km

Biathlon heute live im Free-TV: Wer zeigt / überträgt Verfolgung der Frauen und Herren in Östersund im TV und Livestream?

Zu beiden Rennen werden Free-TV-Übertragungen vom ZDF und von Eurosport 1 angeboten. Beim ZDF geht die Verfolgung der Frauen um 13.45 Uhr los, der Herren-Wettkampf um 15.45 Uhr. Eurosport 1 startet zu denselben Uhrzeiten.

Beide Anbieter sind zudem auch mit Livestreams zur Stelle, wobei der Stream bei zdf.de kostenlos ist, Eurosports Übertragungen bei discovery+ und DAZN hingegen nicht. Für DAZN wird ein gültiges Abo-Paket benötigt, dabei ist egal, welches der drei - DAZN World, DAZN Super Sports oder DAZN Unlimited -, man abonniert hat.

Biathlon heute live im Free-TV: Wer zeigt / überträgt Verfolgung der Frauen und Herren in Östersund im TV und Livestream? Liveticker zu den Rennen

Eine weitere Möglichkeit, die Verfolgungen in Östersund live zu verfolgen, bietet SPOX mit seinen Livetickern an. So entgeht Euch kein wichtiges Ereignis.

Hier geht es zum Liveticker der Frauen-Verfolgung.

Hier geht es zum Liveticker der Herren-Verfolgung.

Biathlon: Der Stand im Weltcup der Frauen

Rang Name Punkte 1 Franziska Preuß 125 1 Karoline Offigstad Knotten 125 3 Lisa Vittozzi 122 4 Lou Jeanmonnot 107 5 Vanessa Voigt 105 6 Ingrid Landmark Tandrevold 76 7 Juni Arnekleiv 73 8 Marthe Kråkstad Johansen 70 9 Lisa Hauser 59 10 Linn Persson 54

Biathlon: Der Stand im Weltcup der Herren