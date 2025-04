In Östersund geht der Biathlon-Weltcup heute mit einem Sprint der Herren weiter. Hier erfahrt Ihr, wer sich um die Übertragung des Rennens im Free-TV und Livestream kümmert.

Auch am heutigen Samstag, den 2. Dezember, geht es im schwedischen Östersund zur Sache. Nachdem gestern die Frauen mit ihrem Sprint an der Reihe waren, sind es dieses Mal nun die Herren. Das Rennen über zehn Kilometer beginnt um 14.45 Uhr. Die Athleten müssen dabei jeweils einmal stehend und einmal liegend schießen. Der Deutsche Roman Rees gewann am vergangenen Samstag vor Landsmann Justus Strelow das Einzelrennen, was ist heute aus deutscher Sicht drin?

Biathlon: Das Restprogramm in Östersund

Datum Start Disziplin 01.12.2023 (Fr) 14:45 Sprint Frauen 7,5 km 02.12.2023 (Sa) 14:45 Sprint Männer 10 km 03.12.2023 (So) 14:00 Verfolgung Frauen 10 km 03.12.2023 (So) 16:00 Verfolgung Männer 12,5 km

Biathlon heute live im Free-TV: Wer zeigt / überträgt Sprint der Herren in Östersund im TV und Livestream?

Wer für den Sprint eine Übertragung im Free-TV will, hat zwei Möglichkeiten: Einerseits überträgt das ZDF das Geschehen in Östersund, andererseits auch Eurosport. Beide Anbieter bieten zusätzlich auch einen Livestream an. Diese unterscheiden sich jedoch in der Art des Zugangs: Der Livestream bei zdf.de ist kostenlos, während Eurosports Livestream bei discovery+ mit Kosten verbunden ist.

Weiters ist die Eurosport-Übertragung auch bei DAZN abrufbar, der Grund: Eurosport und DAZN haben eine Kooperation, die beide Eurosportsender ununterbrochen auf der Plattform von DAZN zur Verfügung stellt. Was DAZN betrifft, wird ebenfalls ein Abo benötigt. Für den heutigen Sprint der Männer ist jedoch egal, welches der drei Abo-Pakete - DAZN Unlimited, DAZN Super Sports oder DAZN World - Ihr besitzt.

Biathlon heute live im Free-TV: Wer zeigt / überträgt Sprint der Herren in Östersund im TV und Livestream? Liveticker zum Rennen

SPOX beschreibt das Geschehen in Östersund in Form eines Livetickers mit, so dass auch die mit dabei sein können, die auf das TV- und Livestream-Angebot nicht zugreifen können.

Hier geht es zum Liveticker des Sprints der Herren.

Biathlon heute live im Free-TV: Wer zeigt / überträgt Sprint der Herren in Östersund im TV und Livestream? Wichtigste Infos

Weltcup : Sprint der Herren in Östersund (Schweden)

: Sprint der Herren in Östersund (Schweden) Datum : 2. Dezember

: 2. Dezember Uhrzeit : 14.45 Uhr

: 14.45 Uhr TV : Eurosport 1, ZDF

: Livestream : discovery+, DAZN, zdf. de

: Liveticker: SPOX

Biathlon: Der Stand im Weltcup der Herren