Biathlon WM, Medaillenspiegel: Der aktuelle Stand! Auf diesem Platz stehen Deutschland, Österreich, Schweiz, Norwegen und Co.

Vom 12. bis 23. Februar findet in Lenzerheide die Biathlon-WM statt. Hier der Stand im Medaillenspiegel.

Der Biathlon-Weltcup wird unterbrochen, damit in Lenzerheide (Schweiz) die Weltmeisterschaft über die Bühne gehen kann. In der Roland Arena wird vom 12. bis 23. Februar in den Disziplinen Sprint, Massenstart, Verfolgung, Einzel, Staffel, Team-Mixed-Staffel, Single-Mixed-Staffel und der Staffel um Gold-, Silber- und Bronzemedaillen gekämpft.