Tennis: Alexander Zverev beim Saisondebüt auf Rasen erfolgreich

French-Open-Finalist Alexander Zverev (Hamburg) ist sich nach seiner Wettkampfpause seit Paris erfolgreich in die Vorbereitung auf das Grand-Slam-Turnier in Wimbledon (1. bis 14. Juli) gestartet.

Beim ATP-Turnier in Halle/Ostwestfalen gewann der Olympiasieger sein erstes Match der Saison auf Rasen im deutschen Erstrundenduell mit dem Kölner Qualifikanten Oscar Otte nach Anlaufproblemen glanzlos 6:7 (5:7), 6:3, 6:4. Sein nächster Gegner im Achtelfinale ist der ungesetzte Italiener Lorenzo Sonego.

"Oscar hat es mir schwer gemacht. Aber je länger das Match gedauert hat, desto besser habe ich gespielt", sagte Zverev im Sieger-Interview auf dem Center Court: "Ich freue mich über den Sieg, weil man auf Gras die Chancen, die man bekommt, nutzen muss, aber ich hoffe, dass ich mich im nächsten Spiel steigern kann."

Zverev, der vor Wochenfrist zur Regeneration kurzfristig auf seine Teilnahme am Rasenturnier in Stuttgart verzichtet hatte, kann nach seinem Erstrundenerfolg weiter auf seinen ersten Titelgewinn im "deutschen Wimbledon" hoffen. 2016 und im Folgejahr war der Rechtshänder in Halle immerhin bis ins Finale gekommen.

Im Match gegen Otte, den er vor drei Jahren im ersten Direktvergleich bei den French Open erst nach fünf Sätzen niedergerungen hatte, tat sich der deutsche Topspieler Zverev mit der klaren Favoritenrolle zunächst schwer. Zwar konnte sich der 27-Jährige auf seinen Aufschlag verlassen und schlug im ersten Satz starke 17 Asse. Doch sein drei Jahre älterer Kontrahent gab sich bei eigenen Aufschlagspielen ebenfalls keine Blöße und klaute dem Weltranglistenvierten den Durchgang nach 51 Minuten im Tiebreak.

Danach allerdings setzte sich Zverevs Qualität trotz erkennbarer Unsicherheiten auf dem noch ungewohnten Untergrund zunehmend durch. Nach seinem erfolgreichen Break zum 3:1 schaffte er nach weiteren 39 Minuten den Satzgleichstand, im letzten Durchgang gelang ihm im siebten Spiel der entscheidende Aufschlagdurchbruch zur 4:3-Führung. Danach hielt der zweimalige ATP-Finals-Gewinner sein Service und verwandelte nach einer Gesamtspielzeit von 2:15 Stunden mit seinem 28. Ass seinen ersten Matchball.

Zverev erreichte in Halle als zweiter deutscher Profi nach Dominik Koepfer (Furtwangen) das Achtelfinale. Am Dienstagabend spielt der Duisburger Henri Squire gegen den an Nummer sechs eingestuften Weltranglistenelften Stefanos Tsitsipas (Griechenland) ebenfalls um den Einzug in die zweite Runde. Das deutsche Quintett im Hauptfeld komplettiert der Warsteiner Jan-Lennard Struff.