Australian Open 2025: Start, Termine, Zeitplan, Spielplan, deutsche Spieler, Übertragung im Free-TV und Livestream

Die Grand-Slam-Saison im Tennis beginnt wie üblich mit den Australian Open. Hier gibt es die wichtigsten Infos zum Wettkampf in Melbourne.

Zu Beginn des neuen Jahres steht direkt das erste Grand-Slam-Turnier auf dem Plan: die Australian Open in Melbourne. Die besten Tennisspielerinnen und -spieler der Welt treten in den Disziplinen Einzel, Doppel und Mixed gegeneinander an. Titelverteidiger im Einzel der Männer ist Jannik Sinner, bei den Frauen ist es Aryna Sabalenka.

SPOX liefert Euch die wichtigsten Infos zum Riesenereignis.