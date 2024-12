Alexander Zverev vs. Taylor Fritz, Tennis heute live im Free-TV: Wer zeigt / überträgt US Open Viertelfinale im TV und Livestream?

Im Viertelfinale der US Open bekommt es Alexander Zverev mit Lokalmatador Taylor Fritz zu tun. Wer das Tennis-Match heute live im Free-TV und Livestream zeigt bzw. überträgt, erfahrt Ihr hier bei SPOX.

Alexander Zverev trifft am heutigen Dienstag (3. September) im Viertelfinale der US Open auf Taylor Fritz. Gespielt wird im Arthur Ashe Stadium in New York gegen 20 Uhr deutscher Zeit.

Im Vorfeld kommt es noch zum Duell zwischen Paula Badosa (ESP) und Emma Navarro (USA) um den Einzug ins Halbfinale

Wo Ihr das Match heute live im Free-TV und Livestream sehen könnt? SPOX klärt auf.