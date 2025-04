Tour de France 2024: Warum ist der Start in Florenz Italien?

Der Start der Tour de France 2024 ist zum ersten Mal in der Geschichte in Italien, genauer gesagt in Florenz. Doch warum ist das so? Hier bekommt Ihr die Antworten.

Drei Wochen lang kämpfen die besten Radfahrer dieser Welt bei der Tour de France 2024 um die Krone. Gestartet wird am Samstag, den 29. Juni 2024 in Florenz, die Zieleinfahrt ist dann am Sonntag, den 21. Juli 2024, in Nizza.

In diesem Artikel erklären wir Euch, warum die 111. Auflage der Tour de France in Florenz, Italien startet.