"Wie ein Heimspiel": NFL-Stars von Stimmung in Frankfurt begeistert

"Ansteckende Energie", eine "elektrisierende Atmosphäre" und ein "Heimspiel" fernab der Heimat: Nach dem NFL-Gastspiel in Frankfurt/Main haben die Footballstars der Kansas City Chiefs und Miami Dolphins von der besonderen Stimmung geschwärmt.

"Es waren viele Chiefs-Fans da, darüber war ich extrem glücklich. Es hat sich wie ein Heimspiel angefühlt, die Frankfurter Fans haben einen tollen Job gemacht", sagte Star-Quarterback Patrick Mahomes von Super-Bowl-Champion Kansas City nach dem 21:14 gegen die Dolphins.

"Die deutschen Fans waren das ganze Spiel über laut und leidenschaftlich", sagte Mahomes weiter: "Wir haben die Liebe gespürt, die die Leute hier für Football haben. Ich hoffe, dass ich eines Tages wiederkommen kann." Sein Coach Andy Reid pflichtete ihm bei. "Die Chiefs-Fans haben das für uns gewonnen", sagte der 65-Jährige: "Es war laut und aggressiv, wir konnten das fühlen, wir sind sehr dankbar dafür."

Mehrere Millionen Ticketanfragen hatte es für das Event gegeben, 50.023 Footballfans sahen am Sonntag im Stadion des Bundesligisten Eintracht Frankfurt das zweite reguläre Saisonspiel in Deutschland nach der Premiere in München im Vorjahr. Am kommenden Sonntag (15.30 Uhr) bestreiten der sechsmalige Super-Bowl-Sieger New England Patriots und die Indianapolis Colts Teil zwei des Frankfurter NFL-Doppelpacks.

"Das war eine Atmosphäre wie in den Playoffs. Die Energie war ansteckend, wir hatten eine großartige Zeit da draußen", schwärmte Chiefs-Cornerback Trent McDuffie, sein Teamkollege Mike Edwards meinte: "Ganz Deutschland ist verrückt, die Atmosphäre ist verrückt. Das war vom ersten Viertel bis zum Ende elektrisierend." Auch Dolphins-Quarterback Tua Tagovailoa war begeistert und bedankte sich "für die Unterstützung und Liebe, wir haben es hier in Frankfurt gespürt".