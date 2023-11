NFL Regular Season Week 9: Johnsons seltene Punkte, Premiere für Super-Rookie - Sieg Steelers!

Week 9 in der Regular Season der NFL hat begonnen. Neben dem ersten Spiel in Frankfurt zwischen den Chiefs und den Dolphins steigt auch in Baltimore ein echter Kracher. Die Eagles bekommen es mit den Cowboys zu tun, und auch das Sunday Night Game hat es in sich. Zum Start bezwangen die Steelers die Titans im TNG. Alle Partien im Überblick.

© getty Freitag, 3. November, 1.15 Uhr Pittsburgh Steelers (5-3) - Tennessee Titans (3-5) 20:16 BOXSCORE 20 Spiele hatte Diontae Johnson auf Punkte gewartet, dann hatte der 27-Jährige seinen großen Auftritt. Er fing einen Pass über drei Yards von Kenny Pickett und brachte die Steelers mit 20:16 in Führung.

Die Entscheidung brachte dann aber die erste Interception der noch jungen Karriere von Tennessees Rookie-Quarterback Will Levis (22/39, 239 Yards). Der hatte in Woche 8 ein sensationelles NFL-Debüt gefeiert mit vier Touchdowns gegen Atlanta. "Verlieren nervt, besonders auf diesem Level", sagte der 24-Jährige. "Es ist so schwierig, Spiele zu gewinnen, und wenn du dann so eine Chance hast und nicht nutzt, dann tut es umso mehr weh." Levis' letzter Pass Sekunden vor Schluss war gedacht für Josh Whyle landete bei Pittsburghs Kwon Alexander.

© getty Sonntag, 5. November, 15.30 Uhr Kansas City Chiefs (6-2) - Miami Dolphins (6-2) -:- BOXSCORE

© getty Sonntag, 5. November, 19 Uhr Atlanta Falcons (4-4) - Minnesota Vikings (4-4) -:- BOXSCORE Baltimore Ravens (6-2) - Seattle Seahawks (5-2) -:- BOXSCORE Cleveland Browns (4-3) - Arizona Cardinals (1-7) -:- BOXSCORE Green Bay Packers (2-5) - Los Angeles Rams (3-5) -:- BOXSCORE

© getty Houston Texans (3-4) - Tampa Bay Buccaneers (3-4) -:- BOXSCORE New England Patriots (2-6) - Washington Commanders (3-5) -:- BOXSCORE New Orleans Saints (4-4) - Chicago Bears (2-6) -:- BOXSCORE

© getty Sonntag, 5. November, 22.05 Uhr Carolina Panthers (1-6) - Indianapolis Colts (3-5) -:- BOXSCORE Sonntag, 5. November, 22.25 Uhr Las Vegas Raiders (3-5) - New York Giants (2-6) -:- BOXSCORE Philadelphia Eagles (7-1) - Dallas Cowboys (5-2) -:- BOXSCORE

© getty Montag, 6. November, 2.20 Uhr Cincinnati Bengals (4-3) - Buffalo Bills (5-3) -:- BOXSCORE