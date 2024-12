In die Brust geschossen: NFL-Rookie Ricky Pearsall von den San Francisco 49ers nach Raubüberfall aus Krankenhaus entlassen

NFL-Rookie Ricky Pearsall von den San Francisco 49ers ist bei einem versuchten Raubüberfall angeschossen worden. "Er hat eine Schusswunde an der Brust erlitten und befindet sich in einem ernsten, aber stabilen Zustand", teilte sein Team mit.

Später gaben die 49ers bekannt, dass der 23-Jährige das Krankenhaus am Sonntag bereits wieder verlassen habe.

Den Angriff auf den Wide Receiver, Erstrunden-Pick der 49ers beim diesjährigen Draft, ereignete sich laut Polizei am Samstagnachmittag im Stadtzentrum von San Francisco.

Demnach sei auch der festgenommene 17 Jahre alte Verdächtige bei der Auseinandersetzung verletzt und ins Krankenhaus gebracht worden.

Die Polizei sei "sofort vor Ort gewesen und der Schütze wurde festgenommen. Meine Gedanken sind bei Ricky und seiner Familie", schrieb Bürgermeisterin London Breed im Netzwerk X. Pearsall konnte laut Polizei bereits kurz befragt werden.

Pearsall (23), der bereits von der Polizei vernommen werden konnte, war im April an Position 31 von den Niners gedraftet worden. Davor hatte er zuletzt für die University of Florida gespielt. "Es geht ihm gut. Gott sei Dank!!!" schrieb Niners-Receiver Deebo Samuel in der Nacht auf Sonntag auf X.