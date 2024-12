NFL News: Kendrick Lamar tritt in der Halftime Show beim Super Bowl 2025 auf

Rap-Superstar Kendrick Lamar wird in der Halbzeitpause von Super Bowl LIX auftreten. Das gaben die NFL, Apple Music und Roc Nation am Sonntag bekannt. Für Kendrick, der damit am 9. Februar in New Orleans der Headliner sein wird, ist es schon der zweite Auftritt in einer Halftime Show.

2022 hatte der Rapper schon einen Auftritt beim Super Bowl, damals in Los Angeles gemeinsam mit Eminem, Dr. Dre, Snoop Dogg und Mary J. Blige.

"Rapmusik ist immer noch die einflussreichste Musikrichtung heutzutage", erklärte der 17-fache Grammy-Preisträger. "Ich werde die Welt daran erinnern, warum das so ist. Sie haben den richtigen [ausgewählt]."

Der 37-Jährige hatte mit "Mr. Morale & The Big Steppers" 2022 sein letztes Studioalbum veröffentlicht. 2024 machte er mit einer öffentlich ausgetragenen Fehde mit dem kanadischen Musiker Drake Schlagzeilen.

In diesem Jahr war Usher bei Super Bowl LVIII zwischen den Kansas City Chiefs und San Francisco 49ers in Las Vegas aufgetreten.