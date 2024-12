In der NFL geht es an diesem Wochenende mit der elften Spielrunde weiter. Wie Ihr die Partien von Week 11 live im Free-TV und Livestream sehen könn...

In der NFL geht es an diesem Wochenende mit der elften Spielrunde weiter. Wie Ihr die Partien von Week 11 live im Free-TV und Livestream sehen könnt, wird in diesem Artikel erklärt.

Ein neues Football-Wochenende steht an. Mehr als die Hälfte der Regular Season wurde bereits absolviert, in der Nacht auf Freitag eröffneten die Cincinnati Bengals und die Baltimore Ravens Spielrunde Nummer elf. Weiter geht es dann am heutigen Sonntag, wenn ganze elf Partien anstehen. Darüber hinaus wird auch in den Nächten auf Montag und Dienstag je eine Begegnung ausgetragen.

NFL heute live im Free-TV und Livestream: Wer zeigt / überträgt die Spiele von Week 11?

Was die Übertragung von Week 11 anbelangt, sind mehrere Anbieter für verschiedene Spiele verantwortlich. Amazon Prime Video etwa kümmert sich um das Thursday Night Football Game zwischen den Bengals und den Ravens. Das dafür benötigte Abonnement ist nach Ablauf des kostenlosen Probemonats für 8,99 Euro pro Monat oder 89,90 Euro pro Jahr zu haben.

Auch im Free-TV können die Fans der NFL live mit dabei sein. RTL ist nämlich für die Übertragung zweier Spiele verantwortlich: Bears vs. Lions und Seahawks vs. Rams. In beiden Fällen handelt es sich um Sonntagsspiele, die nicht nur im frei empfangbaren Fernsehen, sondern auch im kostenpflichtigen Livestream bei RTL+ laufen. Zusätzlich wird Steelers vs. Browns nur bei RTL+ gezeigt.

Außerdem zeichnet auch DAZN für die Übertragung einiger Partien der elften Woche verantwortlich. In der Nacht auf Freitag lieferte der Streamingdienst Livebilder zu Bengals vs. Ravens, am Sonntag zu Raiders vs. Dolphins und Bucs vs. 49ers, in der Nacht auf Montag zu Vikings vs. Broncos und zu guter Letzt am Dienstag zu Eagles vs. Chiefs. Nebenbei stehen am Sonntag auf der Plattform zwei Konferenzen abrufbereit.

Wer jedoch auf alle Spiele Zugriff erhalten möchte, braucht den NFL Game Pass, der in Deutschland nur über DAZN vertrieben wird. Ihr müsst für das Season-Pro-Paket 44,97 Euro blechen. Davor wird eine 7-tägige Testphase angeboten.

NFL: Die Spiele von Week 11 auf einen Blick